Der internationale Friedenspreis des Deutschen Films geht 2022 an die Französin Catherine Corsini für ihren Film "In den besten Händen" über die Themen Pflegenotstand und gesellschaftliche Spaltung. Mit der Auszeichnung erhält die Filmemacherin ebenfalls 7.500 Euro. Der Spezialpreis und 3.000 Euro gehen an die ukrainische Regisseurin Maryna Er Gorbach für ihren Film "Klondike". Das Familiendrama spielt während des Krieges im Osten der Ukraine im Jahr 2014.