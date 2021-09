Weitere Informationen Das 18. Neiße Film Festival findet vom

16. bis 19. September 2021 statt.



Spielzeiten des Eröffnungsfilms "Je suis Karl":

am 16. September, 19 Uhr im Kunstbauerkino Großhennersdorf

am 16. September, 19 Uhr im Kronenkino Zittau

am 16. September, 20 Uhr in der Kulturfabrik Meda in Mittelherwigsdorf





Spielzeiten des Films "Adults in the Room" im Fokus "Mother Europe":

am 18. September, 19 Uhr im Kronenkino Zittau

am 19. September, 19 Uhr im Kunstbauerkino Großhennersdorf



Navid Kermani liest aus dem Buch "Entlang der Gräben"

am 17. September, 20 Uhr im Zittauer Gerhart-Hauptmann-Theater