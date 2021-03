Corona ist ein großes Thema in vielen Fernsehfilmen, die dieses Jahr für den Grimme-Preis nominiert sind. Dass die Pandemie in unterschiedlichen Formaten inhaltlich wie auch gestalterisch aufgegriffen wurde, lasse sich über alle Kategorien hinweg beobachten, erklärte das Grimme-Institut am Dienstag in Marl. Es werde an Videokonferenzen am heimischen Wohnzimmertisch angeknüpft wie etwa in der Serie "Drinnen", an Social Distancing, an häusliche Gewalt wie in "@Kalinka08 – Melde dich bitte" oder an die Situation von alten Menschen in Senioren und Pflegheimen in Dokumentarformaten.