"Bissel Kindlichkeit muss man sich bewahren. Das ist klar", sagt Rätz. Puppen seien sein Leben. Und so habe er auch die Drehbücher "alle selbst geschrieben, nach Geschichten, die in irgendwelchen Kinderbüchern waren. Da hat mich das schon begeistert, was in dem Buch war, und das habe ich dann auch umgesetzt mit den Figuren."