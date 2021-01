Nach einer gemischten Bilanz für 2020 geht die Filmproduktionsfirma "42film" aus Halle mit Hoffnung ins Jahr 2021. Es könnte ein Jahr des Aufbruchs sein, so Geschäftsführer Eike Goreczka, der neben seiner Tätigkeit als Produzent auch schon Regie geführt und Drehbücher geschrieben hat. Normalerweise hat die Firma drei bis vier Produktionen im Jahr, vor allem Arthouse-Projekte. Neben Serien, wie "Zärtlichkeiten im Bus" für den MDR, sind es meist Dokumentar- oder Spielfilme. Diese werden vor allem fürs Kino produziert und entstehen oft in internationaler Zusammenarbeit. Ihre deutsch-georgische Koproduktion "Maisinsel" schaffte es 2015 fast in die georgische Nominierungsliste für den Fremdsprachen-Oscar. Die deutsch-georgische Koproduktion "Maisinsel" wäre beinahe für den Fremdsprachen-Oscar nomminiert worden. Bildrechte: MDR/42film/Elemér Ragályi

Durchwachsene Bilanz für 2020

Insgesamt fällt die Bilanz für 2020 aber gemischt aus: Einerseits war da der pandemiebedingt unkoordinierte Kinostart von "Nationalstraße", der als deutschlandweit erster Kinofilm nach dem Lockdown nicht die gewünschten Gelder einspielte. Ein anderes Filmprojekt in Kolumbien wurde wegen hoher Infektionszahlen auf Mai 2021 verschoben. Ansonsten aber konnte 42film die Projekte realisieren, die sie geplant hatten. Wie beispielsweise die deutsch-serbisch-rumänische Koproduktion "Balaur", die tatsächlich 2020 gedreht werden konnte. Gerade ist der Film in der Postproduktion. Dabei arbeitet der in Weimar lebende Komponist Martin Kohlstedt an der Musik für "Balaur". Auch am neuen Jubiläums-Polizeiruf aus Halle ist die Firma beteiligt. Im Film mit dem Titel "An der Saale hellem Strande" übernehmen Peter Kurth und Peter Schneider die Hauptrollen als Kommissare. Das Drehbuch lieferte das Leipziger-Autorenteam aus Clemens Meyer und Thomas Stuber. Ein Krimi, der sogar noch im November und Dezember 2020 gedreht wurde, und Ende Mai im Ersten läuft. Peter Kurth und Peter Schneider in den Hauptrollen als Kommissare im Jubiläums-Polizeiruf „An der Saale hellem Strande“ Bildrechte: Felix Abraham

Filmdreh in Corona-Zeiten wirkt wie ein Tanz auf dem Vulkan

Es gibt ein enges Regelwerk, wer ans Set darf. Es wird regelmäßig getestet, alle tragen Maske. Nur die Schauspielerinnen und Schauspieler ziehen die Maske ab, wenn die Kamera läuft. Es ist ein Kartenhaus, das bei nur einer Infektion im Team zusammenfällt. Denn ein Corona-Fall legt die ganze Produktion lahm, erklärt Eike Goreczka: "Ein Corona-Fall am Set – das ist die größte Angst, die man hat. Das sind ja nicht Tage, das sind ja Wochen, die sich der Dreh dann verzögert." Er habe von anderen Produktionen gehört, die abgebrochen und dann erst irgendwann Wochen oder Monate später wieder aufgenommen wurden. Ein Drehstopp bedeutet hohe Verluste und viel Organisation. Sonst übliche Ausfallversicherungen schließen Corona-Fälle aus. Doch die Drehs der Hallenser Firma, sie blieben coronafrei.

Gute Aussichten für 2021

Die größte Sorge des Geschäftsführers von 42film, Eike Goreczka, wäre eine Corona-Infektion am Set Bildrechte: MDR KULTUR Auch 2021 verspricht gute Auslastung für "42film". Der verschobene Dreh in Kolumbien soll nachgeholt werden und zwei deutsch-bulgarische Koproduktionen sind in der Pipeline. Aber nicht nur das – von Aufbruch ist die Rede, sollte es die Pandemie erlauben.

"Wir schauen positiv auf 2021. Das Gute ist, dass wir die Zeit genutzt haben, um Projekte vorzubereiten. Jetzt können wir damit in die Finanzierung gehen“, so Eike Goreczka. Mit ihren neu entwickelten Projekten will die Firma auf Verleihe, Fernsehsender und Streamingplattformen zugehen. Denn die hätten durch die Drehstopps und Ausfälle einen riesigen Bedarf angehäuft, so dass neue Inhalte gebraucht würden, sagt Geschäftsführer Goreczka.

Herausforderungen durch ausbleibende Erhöhung des Rundfunkbeitrags