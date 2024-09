Das Puschkino ist ein Allrounder in der halleschen Kinolandschaft: Die Mischung der neuesten, antizipiertesten Filme im Original mit Untertiteln und Filmen in deutscher Synchronisation machen den Besuch immer wieder anders. In zwei Kinosälen werden über den ganzen Tag verteilt auch schon mal mehr als zehn Filme angeboten. Dabei werden auch die Kleinsten im Programm mitbedacht, am Wochenende und in den Ferien gibt es auch mal unter der Woche Filme für Kinder.