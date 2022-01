Ich war zu faul und so reichte es nicht für die Erweiterte Oberschule, um Abitur zu machen und Musik studieren zu können. So bin ich in die Verhüttungsmaschinerie hineingeraten. Eine große Hütte hatten wir in Helbra ja auch vor der Tür, nicht nur optisch, es war auch eine große Dreckschleuder. Im Verwandten- und Bekanntenkreis gab es eine Menge Berg- und Hüttenleute. Aber als ich selbst das erste Mal in so der Fabrik war, dachte ich: 'Das schaffe ich nicht.' Diese Härte, diese Dunkelheit und die Lautstärke, das war alles vollkommen fremd für mich. Das hat sich aber schnell gewandelt, es stellte sich sogar ein gewisser Stolz ein. So wie bei vielleicht vielen, die so eine Arbeit im Mansfelder Land geleistet haben: Das, was ich hier mache, das kann sonst keiner, schon gar keiner, der in der Stadt wohnt.