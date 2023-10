Nichts geht über den Horror, der sich in Familien abspielen kann. Schon die Zugfahrt zurück an den Ort ihrer Kindheit ist für Alicja Tabor nur schwer zu ertragen. Die Journalistin will in ihrer polnischen Heimatstadt Wałbrzych über drei vermisste Kinder schreiben. Nun findet sie sich im verlassenen Elternhaus wieder und dunkle Erinnerungen holen sie ein. Vom ersten Augenblick an zieht die marode Atmosphäre der heruntergekommenen Industriestadt in ihren Bann. Dazu kommen unterirdische Höhlen und Hütten im Wald – ein nicht enden wollender Albtraum, der realistische Ereignisse und Figuren mit düsteren, märchenhaften Bildern erzählt.