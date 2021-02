Bei dem Filmprojekt Heimatkino werden Kinos betrachtet, diese wichtigen öffentlichen und kulturell wertvollen Orte. Gezeigt werden kleine Filme rund um Untergang und Wiederauferstehung der Orte, die Filme zu einem Kinoerlebnis gemacht haben. Entstanden sind Porträts in Thüringen und Nordrhein-Westfalen. Einige Filme hat die Filmemacherin Alina Cyranek produziert, sie hat mit MDR KULTUR über ihre Porträts von Kinomachern und ihren jeweiligen kleinen Häuser in Thüringen gesprochen.

Mit ihren Filmen der Heimatkino-Reihe will sie Denkmäler schaffen und keineswegs Grabmale zeigen. Cyranek zeigt sich ganz fest davon überzeugt, dass das Kino trotz und nach Corona und der schwierigen Umstände wie der Streaming-Konkurrenz weiterbestehen wird. Im Kino und insbesondere im Heimatkino, sieht sie einen "Zufluchtsort, wo ich auch wieder sehr geborgen sein kann – wie in so einem Bauch eines Wals." Hier kann an sich zurücklehnen und "einfach mal in einer anderen Welt sein."