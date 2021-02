Heinz Quermann

Mehrgleisig fährt der Hannoveraner Bäckersohn Quermann von Anfang an. Bäckerlehre und Schauspielausbildung, dazu Musikunterricht an Violine, Klavier.

Den Krieg übersteht Quermann in einer Wehrmachtsbäckerei, später – wie er schreibt – als "Hilfssanitäter mit Schauspielverpflichtungen". Inzwischen wohnt er in Köthen. Die nach Kriegsende einmarschierten Rotarmisten machen den 24-Jährigen zum Intendanten des örtlichen Theaters. In seinen Lebenserinnerungen schreibt Quermann: "Vier Tage nach der Ernennung boten wir vor ausverkauftem Haus einen so genannten bunten Abend und erhielten statt Blumen Lebensmittel. Meine Intendanz währte nur wenige Monate."