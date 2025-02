In seiner ersten Filmrolle im vereinigten Deutschland konnte Henry Hübchen sein musikalisches und sein komödiantisches Talent ausspielen. In der Komödie von Peter Timm ("Go Trabi Go") spielt er den Konzertkritiker Georg Lalinde, der versucht, gegen seinen Konkurrenten, den erfolgreichen Arzt Klaus Klett (Uwe Ochsenknecht), das Herz von Pauline Frohmuth (Katja Riemann) zu gewinnen. Die temporeiche Komödie in der Tradition der amerikanischen Screwball-Comedy wurde zum Publikumshit und Hübchen konnte als Komödiendarsteller nahtlos an seine Erfolge in der DDR anschließen.