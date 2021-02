Zum 100. Geburtstag Herbert Köfer – der älteste aktive Schauspieler der Welt

Dass das Alter nur eine Zahl ist, beweist die DDR-Schauspiellegende Herbert Köfer jeden Tag aufs Neue: Noch immer tingelt er von einer Talkshow in die nächste, ist gern gesehener Gast in Fernseh-Produktionen und gewährt den rund 4.500 Abonnenten seines eigens bespielten Facebook-Accounts private Einblicke in seinen Alltag in Corona-Zeiten. Die Schauspielerei an den Nagel zu hängen und sich in den wohlverdienten Ruhestand abzusetzen, kommt für Herbert Köfer auch im hohen Alter von 100 Jahren nicht in Frage. Und so hält er seit September 2017 den Rekord des "ältesten, aktiven Schauspielers der Welt" aufrecht.

Wenn andere am Geburtstag jammern: 'Oh weh, schon wieder ein Jahr älter', sage ich: Ich bin glücklich darüber. Es ist schön, das Leben geht weiter! Herbert Köfer, Schauspieler

Bühnendebüt mit 19 Jahren

Herbert Köfer wird am 17. Februar 1921 im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg geboren. Seine kaufmännische Lehre, die er auf Wunsch seiner Eltern begonnen hatte, bricht er nach nur einem halben Jahr ab. 1937 beginnt er ein Studium an der Schauspielschule des Deutschen Theaters in Berlin, der heutigen Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Sein Bühnendebüt gibt er mit nur 19 Jahren am Stadttheater Brieg im damaligen Schlesien. Doch die Karriere des aufstrebenden Jungschauspielers erfährt eine jähe Unterbrechung: Im Jahr 1941 wird Köfer zur deutschen Wehrmacht eingezogen, dort zum Funker ausgebildet und an die Ostfront versetzt.

Herbert Köfer bei einer Demonstration am 4. November 1989 mit über 500.000 Menschen in Berlin Bildrechte: dpa Trotz der Wirren des Zweiten Weltkriegs bleibt seine Schauspiellust ungebrochen: Und so soll Köfer sogar in britischer Kriegsgefangenschaft seiner Leidenschaft in einer Theatergruppe weiter nachgegangen sein.



Mit Kriegsende kehrt Köfer auf die Berliner Bühnen zurück und erhält schon bald Engagements mit anspruchsvollen Rollen, unter anderem am Neuen Berliner Künstlertheater, der Volksbühne, dem Deutschen Theater und beim Kabarett Kleine Bühne. Doch schon bald scheint die Faszination des gerade neugegründeten Fernsehens auch Köfer in den Bann zu ziehen.

Sprecher der ersten Ausgabe der "Aktuellen Kamera"

Als erster Sprecher der Nachrichtensendung "Aktuelle Kamera" startet Herbert Köfer den Sendebetrieb des DDR-Fernsehens. Bildrechte: Deutsches Rundfunkarchiv Dem Ruf des Fernsehens folgend, moderiert Köfer am 21. Dezember 1952 die Erstausgabe der Nachrichtensendung des Deutschen Fernsehfunks "Aktuelle Kamera" und schreibt damit als erster Nachrichtensprecher im deutschen Fernsehen Geschichte. Für Köfer allerdings ist das ein Job ohne Zukunftsperspektive, denn schon bald wird seine journalistische Karriere vom Intendanten höchstpersönlich mit folgender Begründung im Keim erstickt: