Der Schauspieler und Regisseur Walter Niklaus ist tot. Wie MDR KULTUR von Ehefrau und Tochter erfuhr, starb er am vergangenen Sonnabend im Alter von 96 Jahren in Söllichau, einem Ortsteil von Bad Schmiedeberg.

Neben vielen Theater-, Fernseh- und Synchronrollen prägte Niklaus als leitender Regisseur der Leipziger Hörspielproduktion von 1964 bis 1990 die ostdeutsche Funkdramatik. Er arbeitete dazu mit vielen namhaften Darstellerinnen und Darstellern wie Rolf Hoppe , Kurt Böwe, Jutta Wachowiak , Jürgen Hentsch oder Sylvester Groth. Seine "ungewöhnlich charismatische Radiostimme und seltenes Genie der Inszenierung" würdigte Matthias Thalheim, der ehemalige MDR-Hörspielchef, in seinem Nachruf. Niklaus habe "alle Facetten des gesprochenen Wortes mit Musik, Geräusch und genau gesetzten Pausen zur Wirkung gebracht und dabei nie die Adressierung an eine breite Hörerschaft aus dem Blick verloren".

Walter Niklaus, geboren 1925 in Köln, stand zunächst in Erfurt, Cottbus, Schwerin und Leipzig auf der Theaterbühne. Mit seiner markanten Stimme gab er später vielen historischen Fernsehfilmen einen unverwechselbaren Erzählton, etwa in den Fallada-Verfilmungen "Wolf unter Wölfen", "Kleiner Mann, was nun?" oder auch in "Sachsens Glanz und Preußens Gloria".



Bis ins hohe Alter hielt er dem Radio die Treue und inszenierte für MDR KULTUR zahlreiche Hörspiele, die auch als Hörbücher Publikumserfolge wurden – unter vielen anderen: "Der Graf von Monte Cristo", "Gräfin Cosel" und "Die Päpstin".