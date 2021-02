Seit Beginn der 70er-Jahre gehörte Jaecki Schwarz zu den Filmen der DEFA wie ein Gütesiegel. In großen und in winzigen Rollen war er oft dabei, ein vertrautes, jungenhaftes Gesicht, ein geborener Berliner mit Witz und Schlagfertigkeit. Er war der junge Krause in dem viel gesehene Fernseh-Fünfteiler "Krupp und Krause" (1969), war der einfühlsame Freund des Blinden in Egon Günthers "Der Dritte" (1972) und lieferte in "Märkische Forschungen" (1982) ein kleines, komödiantisches Glanzstück als Polizist an der Mauer ab, der das Weitergehen mit bürokratischer Wortklauberei verweigert.

Jaecki Schwarz an der Seite von Jutta Hoffmann in "Weite Straßen – stille Liebe" (1969) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Es lag wohl an dieser Unaufgeregtheit seines Spiels, an der Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit, dieser für ihn so typischen Natürlichkeit, dass man ihn nicht übersah, obwohl man ihn buchstäblich fast immer sah.



Der am 26. Februar in Berlin geborene Schwarz – er ist also genau so alt wie die DEFA – wurde zwei Mal an der Berliner Schauspielschule abgelehnt und studierte schließlich in Babelsberg. Fünf Jahre lang, von 1969 bis 1974, spielte er am Theater in Magdeburg, unter anderem einen legendären Puck im "Sommernachtstraum". Die Jahre in Magdeburg betrachtet er als wichtigste Schauspielschule seines Lebens, denn hier konnte er schnell große Rollen spielen, sich ausprobieren und entfalten, was ihm später am berühmten Berliner Ensemble sehr zugute kam.