Mein Guilty Pleasure ist eigentlich die Kochsendung "The Taste". Jetzt war da aber diese neue Serie, die die Geschichte eines Gourmet-Kochs erzählt, der einen Imbiss in Chicago in eine Sterneküche verwandelt. Anfangs war ich beim Zuschauen gestresst, weil sich ständig alle in der Küche anschreien, aber die Charaktere sind so gut gespielt und haben eine Tiefe und Entwicklung, dass ich sie unbedingt weiter begleiten wollte. Der Humor ist herrlich und Foodporn-Fans wird bei den Detailaufnahmen des Essens das Wasser im Mund zusammenlaufen. Jamie Lee Curtis spielt gewaltig, wenn auch schwer auszuhalten, und man bekommt Ansätze zum Thema gewaltfreie Kommunikation und Konfliktlösung.