75 Jahre DEFA Die große Charakterdarstellerin Jutta Wachowiak

Auch wenn Jutta Wachowiak zunächst den Beruf der Stenotypistin erlernte, war ihr klar, dass es sie auf die Bühne zog. An der Berliner Schauspielschule wurde sie abgelehnt, aber in Babelsberg angenommen, wo sie das Handwerk gründlich erlernte. Erste Engagements hatte sie am Potsdamer Hans-Otto-Theater und von 1968 bis 1970 in Karl-Marx-Stadt, damals ein einzigartiges Spiel-Labor für später sehr berühmte Schauspieler wie Ulrich Mühe, Horst Krause und Christian Grashof. Von dort ging sie an das Deutsche Theater in Berlin, zu deren prägenden Darstellerinnen sie gehörte.