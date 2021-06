Im Rahmen der interaktiven Ausstellung "SpatzTopia" soll es eine Zukunftswerkstatt geben: Wie kommt denn die Zukunft im Kinderfilm vor, in einer Welt, die so viele Dystopien dreht?

Die Mitglieder der diesjährigen Kinderjury kommen u.a. aus der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, dem Fürstentum Liechtenstein und Luxemburg. Bildrechte: Festival Goldener Spatz

Wenn man den Kindern die Welt von morgen vermitteln will, wollen wir mit und über Medien zeigen, dass sie selber mitwirken können, die Welt zu verändern, dass sie Teil der Gesellschaft sind. Und das manchmal auch kleine Dinge große Auswirkungen auf die Welt von morgen haben können. Und das machen wir einerseits über Workshops, in denen sich die Kinder eine Stadt der Zukunft bauen können oder ihre Fantasien der Zukunft in Kurzfilmen verarbeiten können. Außerdem geht es auch darum, realitätsnahe Themen und Handlungsalternativen zu vermitteln: Aufzuzeigen, dass sich Kinder aus Situationen befreien können, in denen große Erwartungen in sie gesteckt werden oder wenn sie in Traditionen gefangen sind.