Die Filmemacher Alice von Gwinner und Uli Seis haben mit "Claude Momäh und die große Leinwand" ein Kinderbuch der ganz besonderen Art geschaffen. Analog trifft dabei auf digital. Das Kinderbuch ist Malbuch, Drehbuch und Filmvorlage in einem. Durch technische Animationen können die Kinder in ihre eigene, gemalte Fantasie eintauchen. "Unser Mitmalfilm kommt als Malbuch. Man schlägt das Malbuch auf, dann gibt es eine kleine Einführungsgeschichte und dann sehen wir vor uns eine Mitmalfilm-Malvorlage", sagt UIi Seis im Gespräch mit MDR KULTUR.

Das fertige Bild wird fotografiert und hochgeladen. Bildrechte: Mitmalfilm UG

Nachdem die Kinder gemalt haben, funktioniert die Verbindung vom analogen Buntstift zum digitalen Trickfilm dann via App. Mittels Fotofunktion beim Smartphone wird das Bild in die App hochgeladen und durch technische Tricks entsteht ein animierter Film. "Also beim Animationsfilm ist es ja so: im Vordergrund sind die Figuren, die handelnden Charaktere, das ist immer das, wo man so viele Bilder zeichnen muss. 12 Bilder pro Sekunde. Aber der Hintergrund ist pro Szene immer nur ein Bild und das machen wir uns zunutze. Das machen die Kinder", erklärt Uli Seis. Die Kinder malen sozusagen die Welt, in der der Film spielen soll.