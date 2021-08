Kurz nach dem Mauerbau startet die DEFA am 29. August 1961 in einem kleinen Dorf an der polnischen Grenze ein besonderes Projekt. Es zeigt, wie für Kindergartenkinder, die gerade noch im Sandkasten buddelten, der "Ernst des Lebens" beginnt. Zunächst ist nur ein Film über den ersten Schultag am 1. September geplant: "Wenn ich erst zur Schule geh'" heißt der nur 13-minütige Streifen, der voller Leben ist.

Danach kann sich die DEFA eine Fortsetzung vorstellen. Regisseur Karl Gass, der gerade an seinem Dok-Film "Schaut auf diese Stadt" zur Legitimierung des Mauerbaus arbeitet, hat die Idee zu einer Chronik, die über Jahrzehnte reicht. Die Landschulkinder sollen mit der Kamera begleitet werden, um zu beobachten, wie sie heranwachsen im Sozialismus, den sie später selbst gestalten würden. Bis zum 50. Jahrestag der DDR im Jahre 1999. "Wenn ich erst zur Schule geh'" heißt der erste Film aus der späteren "Chronik der Kinder von Golzow". Bildrechte: MDR/RBB

Zum Drehort erkoren wird mit Golzow ein kleines Dorf im Oderbruch, das 1960 eine neue Schule bekommen hat. Ein perfekter, weil überschaubarer Mikrokosmos, zumal die Schülerinnen und Schüler – wie zu DDR-Zeiten üblich – dort in der Regel bis zur 10. Klasse zusammen bleiben. Doch nicht nur das: Am Ende des Zweiten Weltkrieges gerät Golzow in die Schlacht um die Seelower Höhen. Das Dorf wird fast völlig zerstört. Nur zwei Jahre später kommt das Oder-Hochwasser. Dennoch gelingt der Wiederaufbau. Zum Motor wird die LPG. So eignet sich Golzow, rund 60 Kilometer östlich von Berlin als Symbol.

Als die Dreharbeiten vor 60 Jahren starten, leben rund 1.000 Menschen in Golzow, heute sind es etwa 800. Bildrechte: dpa

Seit 2014 führt die Gemeinde offiziell den Zusatz "Ort der 'Kinder von Golzow'". Schon seit 2008 trägt die Grundschule den Namen "Kinder von Golzow". Auch ein Filmmuseum gibt es – mit Gerätschaften aus dem Berliner Schneideraum des Regie-Ehepaares Junge, Orwo-Filmrollen, Plakaten und DVDs. Auf dem Dorfplatz steht eine Granitskulptur, die neben der Ersterwähnung Golzows 1308, dem Dorfbrand 1750 und der LPG-Gründung 1952 den Beginn der Dreharbeiten 1961 als erinnerungswürdig festhält.

Wer vergessen hat, was für eine Mühe das Schreibenlernen macht, erinnert sich im ersten Film über die ABC-Schützen sofort daran. Die Kamera nimmt die Szenerie im Klassenzimmer noch von außen durch die Fenster auf, um die Kinder nicht abzulenken. 1966 greifen die Elfjährigen sogar selbst zum Mikrofon, Originalton im Dokfilm, das ist damals neu.

Ab 1966 werden einzelne Kinder in den Fokus genommen: Winfried bastelt sich Kopfhörer und wird später Ingenieur. Bildrechte: rbb/PROGRESS Film-Verleih

Ich möchte mal wissen, wie die allerersten Tiere entstanden sind ... die Menschen ... warum die USA gegen Vietnam Krieg machen ... wie die Bilder auf das Fernsehgerät kommen ... Aus: "Elf Jahre alt", 1966

Mit 14 Jahren reden sie über die erste Liebe und ihre Träume: Familie, Kinder, ein schönes Zuhause. Als herausgeputzte Achtklässler finden sie mit der Jugendweihe Aufnahme in die "Gemeinschaft des werktätigen Volkes", wie es im Kommentar zum Film nun staatstragend heißt. Einem Mädchen wie Marieluise wird das Dorf zu eng, sie will was erleben. Dann hört sie auf die Mutter, wird Chemielaborantin und nicht Stewardess, heiratet mit 24 Jahren nicht den Musiker, sondern einen NVA-Offizier. Die Kamera ist immer dabei.

1975 arbeitete Gudrun (links) als Köchin im Golzower Kulturhaus, nach der Wende macht sie nicht mehr beim Projekt mit. Bildrechte: mdr/rbb/PROGRESS Film-Verleih/Winfried Junge



Über fünf Jahrzehnte begleiten die Filmemacher "Die Kinder von Golzow" ins Erwachsenenleben – und über das Ende der DDR hinaus. Einige verkraften den Umbruch 1989 schwer und wollen nicht mehr vor die Kamera, andere schaffen im Westen einen Neuanfang, so wie Marieluise im Rheinland bei Köln. Drei der 18 Protagonisten sind schon gestorben – Brigitte, Jürgen und Jochen. Nur noch zwei der einstigen ABC-Schützen leben im Ort.

Zwischen 1961 und 2007 entstehen 20 Filme mit einer gesamten Laufzeit von mehr als 40 Stunden. Dafür werden mehr als 300 Kilometer Film gedreht, was ungefähr 200 Stunden Material entspricht. Bereits 1985 bringt es die Mammut-Dokumentation mit der Folge "Lebensläufe", die neun Biografien zu Porträts verdichtet, aufgrund der langen Produktionsgeschichte zu einem Eintrag ins Guiness-Buch der Rekorde: damals die umfangreichste Langzeitbeobachtung der Filmgeschichte.

1995 kürt die Deutsche Kinemathek die "Lebensläufe" zu den 100 wichtigsten Streifen des deutschen Films. Die Dokumentationen bleiben präsent durch ewa 250 Ausstrahlungen im Fernsehen, gezeigt werden sie auch auf Festivals, ab 1982 elf Mal auf der Berlinale. International verbreitet werden sie auch durch die Goethe-Institute. Inzwischen gibt es eine DVD-Edition mit englischen Untertiteln.

1971 feiern die Kinder von Golzow ihren Schulabschluss. Bildrechte: dpa

Während Kritiker in der "Chronik der Kinder von Golzow" eine DDR-eigene, kleine "Truman Show" sehen, die ihre Protagonisten zu Darstellern des neuen sozialistischen Menschen macht, sehen andere darin das einmalige Porträt einer Generation, die nach dem Mauerbau aufwächst, ihr "ganz normales Leben" in der DDR lebt und den wohl größten Umbruch mit Wende, Mauerfall und Wiedervereingung zu meistern hat. Dass Winfried und Barbara Junge trotz aller Widrigkeiten nach der Wende an ihrem Film-Projekt festhalten, macht die Chronik für sie umso spannender.

Einer der Kommentare von Regisseur Junge aus dem Off lautet: "Wir haben es gut getroffen mit den Golzowern. Sie entwickelten ihre LPG zu einer der besten im Bezirk Frankfurt (Oder). Dieser Aufstieg spiegelt sich so oder so auch in Lebensläufen. An jedem Ort unseres Landes hätte sich unsere Ausdauer wohl ebenso gelohnt, denn es ist überall vorwärtsgegangen."

Filmemacher Winfried Junge räumt 60 Jahre nach dem Drehstart ein: "Manchen Szenen ist anzusehen, wie die Regie und der Kommentar versuchte, Beabsichtigtes in den Griff zu bekommen, statt dem Geschehen seinen Lauf zu lassen", sagt der inzwischen 86-Jährige rückblickend. Das Ehepaar Barbara und Winfried Junge sammelte bei den Arbeiten an "Kinder von Golzow" hunderte Kilometer Filmmaterial. Bildrechte: dpa

Ende einer Lebensaufgabe

Als Regie-Assistent von Karl Gass kommt er 1961 zu dem Auftrag, der eine Lebensaufgabe wird. Damals ist er 26 Jahre alt und Absolvent der jungen Filmhochschule in Potsdam-Babelsberg. Als Kriegskind, das den Vater verlor, glaubt er an die Idee des Sozialismus. Ende der 70er-Jahre steigt seine Frau Barbara in das Projekt ein, zunächst als Dokumentaristin und Rechercheurin, später auch als Schnittmeisterin und Co-Regisseurin. Über die Arbeit an den "Kindern von Golzow" werden sie zum Paar.

Nach der Wende sieht Winfried Junge viele seiner Hoffnungen, die er mit der DDR verband, zerstört. Heute ist er froh, durchgehalten und auch nach der Wende die Mittel für die Fortführung der Chronik aufgetrieben zu haben: "Das Golzow-Projekt zu realisieren und über die Zeiten zu bringen, bedurfte keiner Kunst. Eher war es ein Kunststück, bei dem das Geld der Zensor war." Es erreiche immer wieder neue Zuschauergenerationen, weiß er durch öffentliche Aufführungen.

Die Älteren setzen ihr Leben mit dem Gesehenen in Vergleich, Jüngere entdeckten sie als Information über die Zeit des Lebens ihrer Eltern und Großeltern. Winfried Junge, Regisseur

Die Grundschule erhielt den Namen "Kinder von Golzow". Bildrechte: dpa