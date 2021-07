Einen Tag, nachdem die Kinos bundesweit wieder geöffnet haben, teilt das The Light Cinema in Halle-Neustadt seine Schließung mit. Geschäftsführer Keith Pullinger begründete dies mit dem finanziellen Druck, der durch die Corona-Pandemie verursacht worden sei. Auf der Homepage bedankte er sich für die harte Arbeit und das Engagement seines Teams in den 20 Jahren des Bestehens.