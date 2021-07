Im Ring-Kino Schwarzenberg ist ordentlich etwas los: Erst ist die Eistruhe ausgefallen und Ersatz musste besorgt werden, jetzt wird es Zeit, die Plakate für das neue Programm anzubringen. Reservierungen am Telefon wollen auch entgegen genommen werden. Doch: Die 33-jährige Katharina Repp bleibt locker und fokussiert. Sie und ihrem Team juckt es in den Fingern. Sie wollen endlich wieder Kinotickets abreißen und Gäste begrüßen. Repp hat zwar viel zu tun, aber die Vorfreude steht ihr auf's Gesicht geschrieben:

Ich freue mich so, dass wir wieder aufmachen. Wir haben alle Entzug, auch die ganzen Angestellten und die Aushilfen - also ja, wir sind alle heiß.

Bei so viel Begeisterung scheint es, als hätte Katharina Repp schon in jungen Jahren davon geträumt, einmal ein Kino zu leiten. Doch das passierte eher durch Zufälle. Mit fünf Jahren kommt die in Frankfurt am Main geborene Repp mit ihrer Familie nach Schwarzenberg, wächst im Erzgebirge auf. Dort absolviertt sie eine Lehre zur Werkzeugmechanikerin. Das Ring-Kino, das sie heute leitet, begleitet sie seit ihrer Jugend. Schon mit 16 Jahren verbringt Katharina Repp mehrere Abende in der Woche dort. 2011 engagiert sich ihr alter Arbeitgeber dann als Kultursponsor für das Kino.