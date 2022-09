Das Kiez-Kino ist das erste und einzige Programmkino in Dessau. Mit einem Saal für 44 Personen gehört es zu den kleinsten Kinos in ganz Sachsen-Anhalt. Es zeigt ein vielfältiges, teils mehrsprachiges Filmprogramm abseits des Mainstreams. Der Verein "Film ab in Dessau" hat das Kino nach einjähriger Schließung 2020 mitten in der Corona-Pandemie wiedereröffnet. Zuvor war das Kiez-Kino viele Jahre an das gleichnamige soziokulturelle Zentrum angedockt, das 2022 sein 30-jähriges Bestehen feierte.

Jury-Vorsitzende Anna Neuhaus sagte MDR KULTUR, in der Corona-Pandemie hätten die Vereinsmitglieder "nicht den Kopf in den Sand gesteckt und gesagt, wir warten erstmal ab, sondern sie haben Arbeitsgruppen gebildet um zu schauen, was können wir denn nach Corona machen, um dann wirklich anspruchsvolles Kino zu bieten, Leute wieder ins Kino zu kriegen". Herausgekommen sei "wirklich ein tolles Programm", in dem zum Beispiel einmal pro Woche Dokumentarfilme gezeigt würden. So kümmere sich der Verein um den Kino-Nachwuchs. "Das macht Mut für die Zukunft, und deswegen haben wir den Hauptpreis an das Kiez-Kino in Dessau verliehen", so Neuhaus weiter.