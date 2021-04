Ironie – was ist Ironie? Damals – noch im Studium hatte ich gelernt: Ironie ist ein Mittel der Parodie oder auch Satire – ein Mittel, um Dinge zu hinterfragen, zuzuspitzen, zu entlarven. Ironie ist also etwas, was quasi zur DNA der Schauspielkunst gehört; eine Sprach- und Sprechmaske, die sich Schauspielerinnen und Schauspieler aufsetzen können, wenn sie die Bühne im Theater oder im Film betreten. Und haben das hier auch ganz standesgemäß getan: Jan Josef Liefers, Nadja Uhl, Heike Makatsch und wie sie alle heißen. In ihrer durchaus professionell zur Schau gestellten Übertreibung und Gutgläubigkeit war die Botschaft eindeutig: Das, was Bundestag und Bundesrat im neuen Infektionsschutzgesetz festgelegt haben, braucht am Ende den gleichgeschalteten und damit intellektuell ausgeschalteten Staatsbürger und eine Diskussionskultur ohne Widerspruch. Keine Frage, solche Teufel an die Wand malen, das darf nicht nur die Kunst – sowas muss die Kunst tun, wenn sie wirken will. Ob es der Hofnarr war, der dem König die Meinung geigte oder das Kind im Märchen von des Kaisers neuen Kleidern. Narren, Kinder, Schauspieler – alle sind wirkungsmächtige Protagonisten für die Kritik an den Verhältnissen. Und damit das auch so bleibt, ist die Kunst frei. Und diesmal haben Alice Weidel applaudiert und Hans-Georg Maaßen. Schön, dass es auch mal so rum geht, was irgendwann zu beweisen war.