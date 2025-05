Zukunft geht nicht ohne Vergangenheit: Deshalb taucht die Doku immer wieder in Originalaufnahmen aus Chemnitz zu DDR-Zeiten ab, die eine Verbindung zum heutigen Chemnitz herstellen. Die damalige Karl-Marx-Stadt sollte zu einer sozialistischen Muster-Großstadt werden. Deshalb wurde das im Zweiten Weltkrieg zerstörte Stadtzentrum nach sozialistischen Ideen wieder aufgebaut und es entstanden neue, damals moderne Wohngebiete. All das zeigt sich noch im heutigen Stadtbild und macht einen Teil des Charakters von Chemnitz aus: zweckmäßige Plattenbauten, breite Straßen, das riesige Karl-Marx-Monument ...

Die Doku legt ein Augenmerk auf die aufstrebende Chemnitzer Popkultur-Szene. In der Unterwelt stößt der spacige Besucher KM-2 auf die "Bazillenröhre", wo Kraftklub ihr legendäres Video zu "Schüsse in die Luft" gedreht hat. Er lernt das Kosmos-Festival kennen, das sich als Gegenbewegung zu den rechten Ausschreitungen in der Stadt etabliert hat und erfährt von Maria Costantino und Anja Jurleit von der Band Power Plush, wo es in Chemnitz richtig abgeht.