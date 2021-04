Bild für Bild baut sich die Filmcollage auf – unten beginnend mit zwei Füßen in Highheels, der Kopf einer Frau gesellt sich am oberen Bildrand dazu, dann folgen ein Oberkörper und Arme, die eine Damenhandtasche hin- und herwenden. Wie bei dem von den Surrealisten entwickelten "Cadavre Exquis" wurden wechselnde Ausschnitte aus unzähligen YouTube-Clips miteinander kombiniert. Im Film "FragMANts" hinterfragt das Künstlerinnenkollektiv NEOZOON das Internet-Phänomen des Unboxing, also Dinge vor der Kamera genüsslich auszupacken und fetischgleich zu präsentieren, was im Film jedoch in einer unbändigen Zerstörungswut endet.

"Natürlich sind die, die oben mit den Händen etwas machen nicht die, die unten etwas zertreten. Und dennoch führt das zusammenführen dieser unterschiedlichen Fetische zu einem gemeinsamen Bild. Und in dem Fall fügt sich das in Fragments zu einem Kosmos von Irrsinn des sich Einverleibens oben und dieser Fetischisierung von Luxusartikeln, die dann unten wieder zertreten werden. Ein Sinnbild für Kapitalismus." – erläutert Künstlerin Friederike von NEOZOON den Kurzfilm "FragMANts". Standbild aus dem Kurzfilm "Fragmants". Bildrechte: NEOZOON

Dieses Nebeneinander von Widersprüchlichkeiten im Netz fasziniert NEOZOON generell, wobei sich die Künstlerinnen, die in Berlin und Dresden leben, zuallererst als Beobachterinnen verstehen. Im Fokus steht dabei immer das Mensch-Tier-Verhältnis. Und aufgrund seiner animalischen Herkunft ist vor allem der Mensch selbst beliebter Gegenstand ihrer künstlerischen Forschung.

Youtube als Quelle der Inspiration

"YouTube ist eine Schatzgrube für uns, das hat fast etwas Tagebuchartiges, wenn man Menschen, die da was hochladen können und sich mit ihrem Haustier zeigen, dass man das abrufen kann und dadurch auch einen Blick in die Gesellschaft kriegen kann. Das macht YouTube für uns extrem spannend und prägt unsere Arbeit der letzten Jahre." – erzählt Michaele von NEOZOON.



Bei der Gründung des Kollektivs im Jahr 2009 spielte YouTube noch keine Rolle. Vielmehr sorgten die damals fünf Künstlerinnen mit einem Street Art Projekt unter anderem in Berlin und Paris für Aufsehen, bei dem sie Tiersilhouetten aus alten Pelzmänteln ausschnitten und diese an Häuserwänden platzierten. Aus dieser Zeit rührt auch der Name – NEOZOON, eine invasive Art, die sich neu in dieser Gegend ansiedelt hat.

Mit Pelzen behangene Schaffiguren auf dem Schlossplatz in Berlin. Bildrechte: imago/PEMAX

Projekt "Das Manteltier" von NEOZOON Bildrechte: Kollektiv Neozoon Filmisch trat das Kollektiv erstmal mit dem Projekt "Das Manteltier" in Erscheinung. Wieder waren es ausrangierte Pelze, nur diesmal hatten sie die Künstlerinnen zu beweglichen Tierwesen geformt und in einen Käfig im Zoo gesetzt. Man sieht die Pelzinstallationen und hört die Stimmen der Besucher – jedoch ohne den Zuschauern direkt zu vermitteln, dass es sich um eine Installation handelt, erklärt Michaele von NEOZOON: "Und mit diesem Blick haben die Zoobesucher im ersten Moment, wie bei den anderen Käfigen auch, das Tier im Käfig gesucht."

Dokumentation gesellschaftlicher Abgründe