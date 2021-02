Aktion "Kunst fürs Kino" – Künstler helfen Kinos in der Corona-Not

Seit Wochen sind die Kinos wieder coronabedingt geschlossen. Auch der Infokasten vor dem Puschkino in Halle ist verwaist und verdreckt, die Aushänge veraltet. Kinobesitzer Torsten Raab setzt sich ab und zu zusammen mit einem Freund in einen seiner zwei Kinosäle, um zusammen eine DVD zu schauen. Wann sein Kino wieder öffnen kann, steht in den Sternen. Es gäbe Einrichtungen und Menschen, die es schwerer trifft als ihn, sagt Raab. Über die "Kunst fürs Kino"-Aktion freut er sich dennoch.

Die persönliche Nähe zu den Leuten ist schön, wenn man sich helfen kann. Und es sind nun mal Freunde von uns und die muss man unterstützen in so einer Zeit, in der es wie jetzt richtig schlecht läuft. Das würden sie für uns genauso tun, logischerweise.

Sandows Opernkollege Dirk Braungardt findet die Idee, eine Auktion für die Kinos zu machen gut und beteiligt sich daran. Seitdem steht sein Handy nicht mehr still, viele Künstler beteiligen sich, so Braungardt: "Wir haben jetzt Kunstwerke eingesammelt, viele Künstler angeschrieben und viele oder die meisten haben sich selber gemeldet. Die Kunstwerke sammeln wir gerade ein." Die Kunstwerke werden dann in den Schaufenstern der Thalia-Buchhandlung auf dem halleschen Marktplatz präsentiert, ebenso auf einer Webseite:

Der Bildhauer Marc Fromm Bildrechte: Dirk Braungardt

Ob nun der renommierte Grafikdesigner Helmut Brade, der international bekannte Keramiker Martin Möhwald oder der Bildhauer Marc Fromm, alle wollen mitmachen und steuern ihre Kunst bei. Mit dabei ist auch die Bühnentechnikerin Yaroslava Sydorenko. Auch sie hat ein ganz besonderes Verhältnis zum Puschkino, dem kleinen Innenstadtkino in Halle: "Ich komme ursprünglich aus der Ukraine, und als ich nach Halle umgezogen bin, das war ungefähr vor zweieinhalb Jahren, habe ich ein Plakat beim Puschkino gesehen von dem Film 'Donbass'. In dem Film geht es um all die Sachen, die gerade im Osten oder speziell in der Ukraine passierten und teilweise immer noch passieren. Und es ist ein Film, der in der Ukraine auch nicht überall gezeigt wird. Das Programm, was die Programmkinos in Halle anbieten können, das ist schon was Besonderes."