In Leipzig beginnt am Mittwoch das Kurzfilmfestival "Kurzsuechtig". Bis zum 22. August werden in der Schaubühne Lindenfels und im Luru-Sommerkino insgesamt 29 Kurzfilme gezeigt.

Das Besondere: Sie alle stammen aus dem mitteldeutschen Raum. Entweder leben die Filmemacherinnen und –macher in Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Thüringen oder die Filme haben thematisch einen Bezug zur Region.

Von Dokumentation bis Animation und VR

Ein Großteil der Festival-Veranstaltungen findet in der Schaubühne Lindenfels statt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Von Mittwoch bis Samstag laufen die Filme jeweils ab 19:30 Uhr im Wettbewerb.Pro Abend werden in je etwa zweistündigen Programmen die Kurzfilme einer Kategorie gezeigt. Anschließend werden die besten Beiträge von einer Jury prämiert, zudem gibt es einen eigenen Publikumspreis.



Den Anfang machen die Animationsfilme, gefolgt von den Dokfilmen am Donnerstagabend. Die Filme der Kategorie Fiktion werden am Freitag präsentiert, Experimentalfilme und der Wettbewerb für Filmmusik und Sounddesgin stehen für den Samstag auf dem Programm. Ein Best-of aller Gewinnerfilme können Interessierte am Sonntag open air im Luru-Sommerkino sehen.

Zukunftsweisend wirft das Festival in diesem Jahr auch einen Blick durch die VR-Brille: Beim Wettbewerb für Virtual Reality und 360° werden am Freitag in der Leipziger Spinnerei aktuelle VR-Projekte vorgestellt.

Kinderprogramm, Workshops und Gespräche