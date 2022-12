Dresden und Sachsen sind durch den Sitz ihrer AG wahrscheinlich relativ gut vernetzt. Wie sieht es mit anderen Bundesländern aus? Wie schaffen Sie es, dass der Kurzfilmtag zu einem flächendeckenden Phänomen wird?

Wir haben gelernt aus den letzten Jahren. Der Kurzfilmtag ist für uns auch so eine Art Labor, wo wir verschiedene Konzepte ausprobieren konnten. Und wir haben gemerkt, dass wir einfach nicht von Dresden aus das gesamte Bundesgebiet erreichen. Deswegen haben wir und Regional-Koordinatorinnen geholt. Das sind Menschen, die sehr gut vernetzt sind, aber eben in Hessen, in Brandenburg, Niedersachsen sitzen oder in Thüringen. Und die vervielfältigen natürlich, die funktionieren als Multiplikatoren für den Kurzfilmtag. In Kneipen, Cafés oder Hinterhöfen – am 21. Dezember werden gemeinsam Kurzfilme geschaut. Bildrechte: Stephan Floss

Das Motto dieses Jahr "Ich sehe was, was du nicht siehst" – was gibt es denn zu sehen? Was haben sich die Kurzfilm-Enthusiasten einfallen lassen, um ihre Programme zu zeigen?