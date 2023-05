Das Rückgrat des Festivals bilden von jeher die vielen Freiwilligen. Rund 10 Ehrenamtliche arbeiten laut Staszel das ganze Jahr über, über 100 sind es rund ums Filmfest. Sie bringen sich ein als Filmvorführer, Gästebetreuer, Einlasskräfte, Fahrer usw. Und sie sorgen auch für die berühmte familiäre Festival-Atmosphäre, die sich bei internationalen Filmschaffenden längst herumgesprochen hat. Wer einmal da war, will wiederkommen. Über 800 eingereichte Filme sprechen eine deutliche Sprache: Das Festival generiert Aufmerksamkeit über die Region hinaus. Für die Zukunft, so Friedrich, bräuchte es noch mehr Gäste aus Dresden, Leipzig oder Berlin. Doch wo sollen die hier unterkommen?

Für Staszel bleibt es bei einem "Spagat zwischen dem Machbaren und dem, was ein Festival alles ausmacht". Und das ist neben der Möglichkeit, sich am Lagerfeuer oder im Shuttel-Bus nach Weißwasser zu begegnen, vor allem das handkuratierte Filmprogramm: in diesem Jahr rund 100 Filme insgesamt, darunter drei Wettbewerbe (Spielfilm, Dokumentarfilm, Kurzfilm), ein Regionalprogramm, drei Länderreihen, ein Fokus. Dagegen musste die Verleihung des Ehrenpreises an Agnieszka Holland aus finanziellen Gründen gestrichen werden.