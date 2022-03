Short Dramedy "Straight Outta Crostwitz": die Geschichte einer Emanzipation

Jasna Fritzi Bauer spielt die Hauptrolle in der Webserie "Straight outta Crostwitz", die exklusiv in der ARD Mediathek zu sehen ist. Erzählt wird in viermal 10 Minuten die Geschichte einer Emanzipation. Die Sorbin Hanka ist der Tradition verpflichtet und singt mit ihrem Vater sorbische Volkslieder – ihr Herz schlägt allerdings eher für Sprechgesang. Was auf den ersten Blick brachial und grob klingt, hat vor allem aufgrund des Spiels von Jasna Fritzi Bauer dann doch auch nachdenkliche Momente.