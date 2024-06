Bildrechte: picture-alliance / dpa | Nestor_Bachmann

Zum 65. Geburtstag Fünf Filme von Leander Haußmann, die Sie gesehen haben sollten

Hauptinhalt

26. Juni 2024, 04:00 Uhr

Leander Haußmann wurde am 26. Juni 1959 in Quedlinburg im Harz als Sohn von Schauspieler Ezard Haußmann und Kostümbildnerin Doris Haußmann geboren. Seine Ausbildung zum Schauspieler genoss er an der Ernst-Busch Schauspielschule in Ost-Berlin, war zwei Jahre in Gera, dann in Parchim und Weimar am Theater. Heute arbeitet er als Regisseur und Schauspieler. Seine Regiearbeit ist geprägt von lakonischem Humor und Haußmanns genauer Beobachtungsgabe. Hier sind fünf seiner Filme, die Sie gesehen haben sollten.