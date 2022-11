"Backflip" Nikita Diakur aus Leipzig gewinnt Deutschen Kurzfilmpreis

Der Deutsche Kurzfilmpreis geht in diesem Jahr unter anderem an Nikita Diakur. Ausgezeichnet wird der in Leipzig lebende Filmemacher für seinen Animationsfilm "Backflip", in dem man verfolgen kann, wie sein Avatar mittels künstlicher Intelligenz einen Rückwärtssalto lernt. Es ist Diakurs erste Produktion, in der er mit KI gearbeitet hat. Der Preis ist mit einer Prämie von 30.000 Euro zur Projektförderung verbunden.