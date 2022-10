Terhechte sieht in der Pandemie mit ihren Beschränkungen, aber auch in der heftig geführten Diskussion um identitätspolitische Fragen mögliche Gründe für den Trend, sich auf die eigene Herkunft zu fokussieren:"Kompetenz hat man nun tatsächlich am meisten, was das eigene Leben und die eigene Familie angeht." So tauchten gerade junge Filmemacherinnen ab in die privaten Archive: In "Die toten Vögel sind oben", ebenfalls zu sehen im Deutschen Wettbewerb, hebe Sönje Storm den Fotoschatz ihres Urgroßvaters, der im Ersten Weltkrieg feindliche Stellungen ablichtete, mit Glück überlebte, sich danach selbst eine Kamera zulegte und begann, sich verändernde Landschaften und vor allem seltsam erstarrte Vögel zu fotografieren.



Brenda Akele Jorde rollt in "The Homes we carry" die Geschichte der Mosambikaner in der DDR auf, die nach der Wende in ihr Land zurückkehren mussten und Kinder zurückließen – so wie Sandra, die sich in dem Film auf den Weg zu ihrem Vater macht. In "König hört auf" erzählt Sohn Tilman die Geschichte seines Vaters Lothar König, der als engagierter Jenaer Jugendpfarrer Schlagzeilen machte, weil er seine Kirche immer wieder verließ, um gegen Rechtsextremismus mobil zum machen.