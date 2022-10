Der Film "Die Ecke" geht einem bis heute ungeklärten Kriminalfall aus Thüringen nach. Ausgangspunkt für die Recherche, war für Filmemacherin Christa Pfafferott ein Foto von 1945, das im Internet kursierte: das Foto eines toten amerikanischen Soldaten an der Straßenecke Sperlingsberg in Oberdorla. Kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs wurde er erschossen. Das Bild wurde auf amerikanischen Zeitungen wie der New York Times gedruckt und ging um die Welt.