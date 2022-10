Tilman König: Dass man über Lothar einen Film machen könnte, lag ja eigentlich auf der Hand, und als Filmemacher schwirrte mir das schon länger im Hinterkopf herum. Man sollte als Dokumentarfilmer bestenfalls von seinem direkten Umfeld erzählen, dem, womit man sich auskennt. Aber ich habe mich halt relativ lange davor gedrückt, denn es gibt sowohl in dem familiären Umfeld als auch in dem Milieu tausend Dinge, auf die ich aufpassen muss und wo ich gucken muss, was will ich mit dem Film zeigen, was will ich nicht zeigen. Kann der Film etwas bewirken oder wird es eher ein Film, den sich irgendwelche Nazis angucken und sich aufgeilen, weil sie Lothar König mal an einem schwachen Punkt in seinem Leben sehen.