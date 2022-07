Die Sommerkino-Reihe eröffnet am 21. Juli in der Plagwitzer Markthalle mit "The Balcony Movie" (2021). Für den Film hatte Dokumentarfilmregisseur Paweł Łoziński auf dem Balkon seiner Wohnung eine Kamera aufgebaut, die er über ein Jahr lang laufen ließ. Aus dieser Perspektive sprach er auch Passanten an. Erstaunlicherweise ließen sich die meisten darauf ein. Beziehungen sind entstanden, weil man das Gespräch dort fortsetzte, wo es neulich aufhörte. "The Balcony Movie" ist ein philosophischer Film, der den Menschen als soziales Wesen vorstellt. Wie ein Gott agiert Paweł Łoziński, wenn er vom Balkon herunter fragt: "Adam, wo bist du?" Großes Kino!