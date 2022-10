Jürgen Mahrt, so der Film, sei eigentlich ein "typischer 1880er" – im Ersten Weltkrieg also eingezogen, viele starben, viele wurden verwundet, auch seelisch – Mahrt hatte Glück. War Fotograf an der Front, flog über die feindlichen Linien und fotografierte aus der Vogelperspektive feindliche Stellungen. Wieder am Boden, nach dem Krieg, werden Vögel sein neuer Lebensinhalt.



Er schleicht sich an, steht stundenlang still, bis die Vögel ihn quasi vergessen, dann schlägt er zu. Fotografiert die Eule im Nest; den Wiedehopf, den Habicht, wie er die Ente am Boden greift. Erst auf den zweiten Blick sieht man die Präparate. Mahrt hat die Vögel also gefangen, ausgestopft, in lebendigen Posen verewigt und dann in die Landschaft gestellt, fotografiert, die Fotos koloriert. War das seine Art, den Krieg zu verarbeiten?