Mit dem Film "Mehr denn je" von Emily Atef ("3 Tage in Quiberon") startet am Montagabend die 22. Auflage der Messe. Darin spielt Vicky Krieps eine sterbenskranke junge Frau, die ihren Mann (Gaspard Ulliel), ihr altes Leben und das Mitleid ihrer Umgebung hinter sich lässt und nach Norwegen aufbricht. Regisseurin Atef wird anschließend in den Passage Kinos erwartet: "Wenn wir etwas vermisst haben in der Pandemie-Zeit, dann ist es diese Zusammenkunft, dieser Austausch auch mit Menschen, die anders denken als wir selbst", erklärte Bräuer weiter mit Blick auf das Angebot von Publikumsgesprächen nach den öffentlichen Premieren.



Neben Atef stellen Sophie Linnenbaum, Regisseurin der bereits gefeierten Sci-Fi-Satire "The Ordinaries", die Leipziger Schauspielerin Nina Gummich ("Der Passfälscher") sowie Anne Ratte-Polle, die in "Alle wollen geliebt werden" eine Psychotherapeutin in der Krise spielt, ihre Filme persönlich in Leipzig vor.