Mit der 21. Filmkunstmesse Leipzig soll den Kinos wieder eine Perspektive nach der erzwungenen Corona-Pause gegeben werden. Wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten, will man mit Vorführungen, Diskussionen und Workshops Unterstützung leisten und helfen, einen Neustart zu organisieren, sagte AG-Kino-Geschäftsführer Felix Bruder bei dem Pressetermin.

Für die Filmkunstmesse rechnen die Veranstalter mit mehr als Tausend Besuchern. Obwohl die Kinos in den vergangenen 18 Monaten überwiegend geschlossen waren, zeigte sich AG-Kino-Geschäftsführer Bruder für die Zukunft zuversichtlich. Die Besucherzahlen seit dem 1. Juni hätten gezeigt, dass die Menschen in Sachsen das Kino während der Pandemie nicht vergessen hätten. Demnach sank die Zahl der Besucher zwar im Vorjahresvergleich, aber trotzdem höher als 2018, "was ein sehr schlechtes Kinojahr war".

MDR KULTUR sagte Brüder: "Also wir sehen schon, dass die Menschen auch das Bedürfnis haben, sich wieder zu treffen, den öffentlichen Raum für sich zurückzuerobern und da kommt den Kinos mit Sicherheit auch eine wichtige Rolle zu." So betreffe dies zum Beispiel auch die Stadtentwicklung, die sich verändere.

Den Abschluss der Messe bildet traditionell am vorletzten Abend die Vergabe der Gilde Filmpreise der deutschen Programmkinobetreiber. Diese werden in den Kategorien in den Kategorien "Bester Spielfilm (national und international)", "Bester Dokumentarfilm", "Bester Kinderfilm" und Bester Film "Junges Kino" verliehen. Darüber hinaus wird der Gewinner des Publikumspreises am 24. September noch einmal im Passage Kino gezeigt.