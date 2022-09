Überleben in Moria: "Nasim" im KulturKino Zwenkau

Von Migration, konkret dem damit verbundenen Überlebenskampf erzählt "Nasim", acht Monate lang begleitete das Filmteam um Ole Jacobs und Arne Büttner die Afghanin Nasim und ihre Familie im Geflüchtetenlager Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Bildrechte: Rosenpictures

Zu sehen am 15. September im KulturKino Zwenkau, es soll an diesem Tag auch besonderer Begegnungsort sein. So wird vor der Aufführung zu einer bunt gedeckten Tafel geladen, um mit den Filmemachern, der Familie von Nasim, die inzwischen in Deutschland lebt, und Akteurinnen der Geflüchteten-Hilfe über die aktuelle Lage ins Gespräch zu kommen.

Alltag in der Pandemie. Film und Foto-Interview-Projekt in Bautzen

Bildrechte: Zooto Medien Auf Austausch zielt auch die Aufführung "Die Welt jenseits der Stille" am 10. September im Steinhaus Kino Bautzen. Regisseur Manuel Fenn startete zu Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 ein weltumspannendes Projekt, um zu dokumentieren, was für Folgen sie auf den Alltag der Menschen hat. Um solche Momentaufnahmen geht es auch in der anschließende Lesung aus "Perspektivwechsel Corona", ein Foto-Interview-Projekt, das Menschen aus Kultur, Bildung, Handwerk oder Pflege zu einem vielstimmigen Chor vereint.

Mit Stefan Heym durch Schwarzenberg

Bildrechte: bi:kei Productions / Beate Kunath Einen Porträtfilm über Stefan Heym zeigt das Ring Kino in Schwarzenberg am 17. September. Knapp 20 Jahre seinem Tod übergab dessen Frau Inge Heym die Arbeitsbibliothek des Schriftstellers seiner Geburtsstadt Chemnitz. Filmemacherin Beate Kunath hat die Vorbereitungen begleitet und mischt sie mit Archivaufnahmen aus Heyms Leben. Einer seiner bekanntesten Romane – "Schwarzenberg" – erzählt vom Kriegsende in dem Erzgebirgsstädtchen, das zunächst weder von US- noch von sowjetischen Truppen besetzt worden war. Passend dazu findet vor dem Film eine Stadtführung unter dem Titel "Von der unbesetzten Zeit zur Republik Schwarzenberg – Stefan Heym" statt.

"Warten auf Welt" in Dessau

Bildrechte: LetsDok 2022 Dessau ist demografisch eine der ältesten Städte Europas, was das für das Leben dort bedeutet, wollten die Filmemacher Ralph Etter und Rouven Rech zeigen. Und das nicht nur aus ihrer Perspektive. Vier Jugendliche aus Dessau nahmen für das Projekt die Kamera in die Hand, um zu vermitteln, wie es ist, in Dessau zu leben, einer Stadt im Krieg weitgehend zerstört und seit der Wende von Abwanderung geprägt. Gezeigt wird "Warten auf Dessau" am 13. September in der Bauhaus Museum Event Location und danach auch in mehreren Orten in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin-Wilmersdorf.

Besonderer Heimatfilm in Hettstedt: "Fortschritt im Tal der Ahnungslosen", Pop auf der Burg

In Hettstett wird mit der Aufführung des Dokfilms "Fortschritt im Tal der Ahnungslosen" am 15. September zugleich das Werkleitz Festival 2022 unter dem Motto "Mehr oder Weniger" und Fragen der Wertschöpfung eröffnet. "Fortschritt im Tal der Ahnungslosen" heißt der Dokfilm Bildrechte: StoryBay Cinema

Florian Kunerts Film wurde hoch gelobt und bekam auf der Berlinale 2019 den Deutschen Kurzfilmpreis für seinen besonderen Heimatfilm, in dem sich – überschattet von fremdenfeindlichen Ausschreitungen in Dresden – ehemalige DDR-Werksarbeiter und syrische Geflüchtete in einem selbstorganisierten Integrationskurs treffen und Erinnerungen an ihre verlorene Heimat austauschen.

In der auf Initiative des Heimatvereins sanierten Burg Freckleben heißt es ebenfalls "LetsDok". Bildrechte: LetsDok 2022 Festivalquartier ist die Molmecker Straße 82 in Hettstedt. Wohnzimmer, Hühnerstall und Terrassengarten sind Austragungsort für Präsentationen. Das Programm, das dann auch Kurzfilme bietet, findet vor der Haustür oder in der Garage statt, wie es heißt.



In der auf Initiative des Heimatvereins restaurierten Burg Freckleben bei Aschersleben läuft am 18. September ein Dokfilm über ein anderes Dorf "in the middle of nowhere": "Haldern mit Pop".

"Ein Haufen Liebe" in Bad Langensalza, Ostthüringer Dokfilmwochen im Metropol Gera

In Thüringen sind das Metropol Kino in Gera und das Kino im Burgtheater Bad Langensalza bei "LetsDok"t dabei. Zu sehen ist im Burgtheater der Dokfilm "Ein Haufen Liebe" über vier Seniorinnen, die gerade ein Stück über Philemon und Baucis, das alte, in unerschütterlicher Zuneigung vereinte Ehepaar - mit ihrer Theatergruppe proben. Im Gespräch mit Regisseurin Alina Cyranek erinnern sie sich an ihr Leben, äußern ihre Gedanken zu Partnerschaft und Liebe und berichten von verpassten Momenten und der ewigen Sehnsucht danach. Auch hier gibt es im Anschluss ein Filmgespräch.



Im Metropol ist "LETsDOK" übrigens Teil der 4. Ostthüringer Dokfilmwochen, die noch bis 21. September in dem engagierten Programmkino laufen.