Aus deutscher Perspektive erschien es ihr schlüssig, die unverarbeitete Geschichte der Wende als Hintergrund zu wählen. Ein Thema, das bis in die Gegenwart reicht: "Der Film erzählt von einer Art seelischer Not, wie wir sie auch in der Pandemie erleben. Dass alles ins Wanken gerät, was man für richtig oder für falsch gehalten hat. Gudrun hat sich in diese fixe Idee verrannt, dieses Kinderheim zu retten, und sie kann nicht mehr da raus. Was für Nöte und Verfestigungen da entstehen, darüber erzählt dieser Film, und das gilt nicht nur für den Zusammenbruch des Sozialismus", fasst Schubert den Kern des Films zusammen.

Der Film "Das Mädchen mit den goldenen Händen" erzählt auch von einer schwierigen Mutter-Tochter-Beziehung. Bildrechte: Wild Bunch Germany 2021