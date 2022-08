Aber der Regisseur Konrad Wolf gibt ihm einen wohlmeinenden Rat, erzählt Simon: "Nutzen Sie die Chance und machen Sie daraus, was Sie wollen. Er merkte noch an, dass man im Märchengenre ziemlich viele Freiheiten hätte, was sonst nicht immer der Fall sei, wie ich ja wisse. Lassen Sie ihrer Phantasie freien Lauf." "Wie heiratet man einen König?" war Rainer Simons erste Märchenverfilmung Bildrechte: MDR/RBB/DEFA

Kinderfilm kritisiert unauffällig DDR-Verhältnisse

Simon nutzt diese Freiheiten. In welchem Maße er mit "Sechse kommen durch die Welt" die politischen Verhältnisse in der DDR kommentiert, liegt sicher im Auge des Betrachters, aber einiges ist doch offensichtlich: Karikierend spitz nimmt Simon die Ordensverleihungspraxis aufs Korn, beschreibt die Allgegenwart der Lüge – und da ist der Titel: Seine Sechse kommen eben nicht wie bei den Grimms durch die ganze Welt. Das ist denen genauso wenig möglich wie dem DDR-Bürger.

Ich war überzeugt davon, es würde nichts schaden, wenn Kinderfilme das Leben so komplex darstellen, wie es ist. Auch wenn die jungen Zuschauer nicht sofort alles verstünden. Rainer Simon

Anspielungen, die sicherlich nur Erwachsene verstehen, obwohl sich der Film in erster Linie an Kinder wendet: "Ich war überzeugt davon, es würde nichts schaden, wenn Kinderfilme das Leben so komplex darstellen, wie es ist. Auch wenn die jungen Zuschauer nicht sofort alles verstünden. So simpel ist die Welt nicht, dass man immer gleich alles versteht und heil schon gar nicht.“ 1985 erhielt Rainer Simon (rechts) für den Film "Die Frau und der Fremde" den Goldenen Bären auf der Berlinale – als einziger Regisseur der DDR. Bildrechte: dpa

Warum sich der Film "Sechse kommen durch die Welt" lohnt