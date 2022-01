Serienempfehlung "Schneller als die Angst": Warum der Krimi aus Magdeburg so erfolgreich ist

Die alte JVA in Magdeburg, Schloss Randau und die Ehlebrücke bei Biederitz: An diesen Drehorten in Sachsen-Anhalt ist die aktuell erfolgreiche Krimi-Serie "Schneller als die Angst" entstanden. In der sechsteiligen Thriller-Reihe von MDR und ARD Degeto treibt ein entflohener Frauenmörder in Magdeburg und Umgebung sein Unwesen. Ausgerechnet eine durch männliche Gewalt traumatisierte Polizistin, gespielt von Friederike Becht, begibt sich auf die Jagd nach dem Serientäter – und wird im Verlauf der Geschichte selbst zur Gejagten.