Filmporträt "In aller Freundschaft"-Star Mai Duong Kieu: Vom Chemnitzer Theater ins Kino und Fernsehen

Mai Duong Kieu ist Schauspielerin und Kung-Fu-Meisterin. Aufgewachsen in Chemnitz und mit Wurzeln in Vietnam ist sie eine der gefragtesten Künstlerinnen der deutschen Film- und Fernsehwelt. Den Durchbruch schaffte sie 2018 mit der Thriller-Serie "Bad Banks". Heute kennen sie viele als Neurochirurgin Dr. Lilly Phan in der ARD-Serie "In aller Freundschaft". Wie ihr der Kampfsport und die strenge Erziehung des Vaters geholfen haben, Schauspielerin zu werden, erklärt sie im Filmporträt "Im Herzen bin ich unbesiegbar", das nun in der ARD Mediathek zu sehen ist.