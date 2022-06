Florence Heyer gehört seit über 15 Jahren zur Szene, inzwischen ist sie eine der erfolgreichsten Cosplayerinnen in Deutschland. Unter dem Namen Bakka Cosplay entwirft sie Figuren, fertigt Teile, die sie in die ganze Welt verkauft. Ihre handgefertigten Kostüme aus japanischen Mangas wie "Naruto" oder "Attack on Titan" sind einzigartig. Bakka erzählt auch von Debatten, die der inzwischen stark kommerzialisierten Cosplay Welt geführt werden. Das Netz und die Conventions sind voll von leicht bekleideten jungen Mädchen in aufreizenden Posen. Und obwohl die Community als divers gilt und der Frauenanteil überwiegt, bedienen viele Cosplayerinnen nach wie vor sexistische Rollenbilder, die in Mangas vorkommen. Bildrechte: Jörg Junge Cine Impuls Leipzig