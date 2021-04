Den Tag Mitte März, als sein Film in der Kategorie "Bester internationaler Film" für den Oscar nominiert wurde, wird Martin Hampel so schnell nicht vergessen. Er habe gerade einfach an seinem Rechner gesessen und gearbeitet und nebenher den Live-Stream der Oscar-Akademie verfolgt, in dem nach und nach die Nominierungen bekannt gegeben wurden. Bei der Kategorie "Bester internationaler Film" habe er mehr hingehört. Der vierte genannte Film war dann tatsächlich "The Man Who Sold His Skin" (dt: "Der Mann, der seine Haut verkaufte").

Und da habe ich mit der Hand auf den Tisch gehauen und gesagt, das kann doch nicht sein. Martin Hampel, Filmemacher aus Sachsen-Anhalt

"The Man Who Sold His Skin", zu Deutsch: "Der Mann, der seine Haut verkaufte", ist unter den letzten fünf Nominierten für den Oscar in der Kategorie bester internationaler Film. Martin Hampel, gebürtiger Magdeburger, der inzwischen mit seinen Produktionsfirmen in Halle und Berlin arbeitet, gehört zu dem Produzententeam der internationalen Koproduktion, das schon seit drei bis vier Jahren an dem Streifen arbeitet.

Tattoo als Ticket

Die Geschichte des tunesischen Films erzählt von einem syrischen Geflüchteten, der sich als lebendige Leinwand tätowieren lässt. Mit dem Schengen-Visum auf dem Rücken darf er als Kunstwerk reisen, was ihm zuvor als syrischer Staatsbürger verwehrt geblieben ist. Der Protagonist hat somit eine vermeintliche Freiheit, die er sich so nie hätte träumen lassen, erklärt Filmemacher Martin Hampel. "Und das alles, weil wir in einer Welt leben, dieser Kunstbranche, zu der wir ja auch in gewisser Art und Weise gehören, die mit so vielen Privilegien ausgestattet ist." Erzählt wird die Geschichte, die auf einer wahren Begebenheit beruht. Der Mann, der seinen Rücken als Leinwand bereitgestellt hat, heißt Tim Steiner. Er verkaufte das Verfügungsrecht über seinen Rücken für 150.000 Euro und wird seitdem regelmäßig in Museen ausgestellt. Allerdings bildet der tätowierte Rücken, der als Kunstwerk nur Tim heißt, kein Schengen-Visum ab. Szene aus "The Man who sold his skin" Bildrechte: Martin Hampel

Manchmal ist es hilfreich, schwierige Themen mit einem Augenzwinkern zu beleuchten, weil das Leben als solches schon hart genug ist. Martin Hampel, Filmemacher aus Sachsen-Anhalt