Mit gleich sechs Produktionen ist der MDR für den 58. Grimme-Preis nominiert, den angesehnesten Medienpreis Deutschlands. Insgesamt können sich 74 Produktionen und Einzelleistungen Hoffnungen auf die diesjährige Auszeichnung machen, eingereicht waren insgesamt 760. Wer gewonnen hat, wird am 31. Mai bekanntgegeben. Die Preisverleihung erfolgt am 26. August 2022.

In der Rubrik Fiktion/Spezial sind die Drehbuchautoren Murmel Clausen und Andreas Pflüger "für den stetigen Formatbruch im gemeinsam entwickelten Weimarer 'Tatort" aufgestellt, so die Nominierungskomission, der in der letzten Folge "Tatort – Der feine Geist" gipfelte, der am 1. Januar 2021 zur Primetime im Ersten zu sehen war.