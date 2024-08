Bildrechte: IMAGO/Funke Foto Services/MDR

Streaming-Highlights Mediathek: Sechs starke Reportagen zu den Wahlen in Sachsen und Thüringen

Hauptinhalt

30. August 2024, 04:00 Uhr

Die ARD Mediathek bietet eine riesige Auswahl an Spielfilmen, Dokumentationen und Serien. Damit Sie den Überblick behalten, stellen wir alle zwei Wochen Highlights zum Streamen vor. Aus aktuellem Anlass schauen wir auf die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen am 1. September 2024 und auf die große Frage: Wie steht es um die Demokratie im Osten? Diese fünf sehenswerten Reportagen in der Mediathek gehen in die Provinz und fragen nach – bei Wählern und Politikern.