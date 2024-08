Was ist Heimat, wo fühlt man sich zu Hause? Wo man geboren wurde oder wo man wohnt? "Alle reden übers Wetter" geht genau diesen Fragen nach. Clara ist 39, promoviert an der Berliner Humboldt-Uni, das Thema ihrer Doktorarbeit ist der Freiheitsbegriff von Hegel. Sie lebt in einer WG in Kreuzberg, ihre fast erwachsene Tochter wächst beim Vater auf, in der freistehenden Villa am Stadtrand. Sie navigiert sich durch den arrogant-aristokratischen Professorenbetrieb, kämpft gegen die festgefahrenen Machtpositionen an der Uni. Das ist das eine Leben von Clara. Der andere Teil, der den sie gerne verschweigt, ist ihre Herkunft – die ostdeutsche Provinz. Bis ihre Mutter Geburtstag feiert.