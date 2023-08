Wer diesen Polizeiruf schaut, blickt direkt in den Abgrund: Eine junge Frau verschwindet nach einem Date mit einem Mann, den sie über das Internet kennengelernt hat. Trotz der bekannten Gefahren von Internet-Dates und Hinweisen auf einen Stalker nimmt die Magdeburger Ermittlerin eine andere Fährte auf und verbeißt sich förmlich in ihren Verdacht.

Denn die Verschwundene arbeitete als Krankenpflegerin und hat bei einer Patientin Markus Wegner kennengelernt. Brasch gräbt sich immer tiefer in den Fall ein und findet raus, Wegner steht auch in Verbindung mit einem anderen Vermisstenfall, in dem bereits ein Urteil gegen einen anderen gesprochen wurde. Trotz Warnung der Staatsanwaltschaft ermittelt Brasch weiter und gerät selbst in die Fänge von Entführern. Drehbuch-Autor Jan Braren erhellt in "Der Verurteilte" immer neue Ursprünge und Spielarten von Gewalt. An der Seite von Claudia Michelsen bereichern Laura Tonke und Sascha Alexander Geršak den Cast als verdächtiges Ehepaar.